Исправленный Уголовно-процессуальный кодекс, который вступил в силу 15 марта, создал кризисную ситуацию в правоохранительной системе Украины, так как суды катастрофически не успевают выдавать разрешения на погребение умерших.

«У нас за эти 10 дней зафиксировано 7782 факта смерти граждан. Следователями рассмотрено 5849 фактов. То есть, это не проблема. В Единый список досудебных расследований внесено 1949 фактов. И именно здесь возникают определенные сложности», — заявил заместитель главы Нацполиции — начальник Главного следственного управления Виталий Невгад, пишет пресс-служба ведомства.

Анализ деятельности следственных подразделений свидетельствует, что в течение 10 дней по Украине судами рассмотрено лишь около 60% ходатайств о проведении экспертиз, направленных следователями Нацполиции.

По словам Невгада, от судов на выдачу тел для захоронения в течение суток получено 794 разрешения (41% от общего количества поданных ходатайств), в течение двух суток — 753 (39%), на третьи сутки — 259 разрешений (13%). Кроме того, фиксируются сроки более четырех суток — это более 120 разрешений (или 6,5% от количества поданных ходатайств).

«Это первый момент, когда количество ходатайств в судах с каждым днем будет расти. Второе — возможность направления представлений в суды в вечернее время или в выходные дни. Это тоже пока в некоторых регионах является проблемой», — рассказал Невгад.

В полиции уже создана рабочая группа для анализа работы следственных подразделений с момента начала действия измененного КПК (с 15 марта).

Начальник Главного следственного управления подчеркивает необходимость немедленного проведения на местах встреч с представителями судов и прокуратуры для решения проблемы.

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