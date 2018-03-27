После того как осужденного в аннексированном Крыму украинского активиста Андрея Коломийца несколько раз отправили в штрафной изолятор, на встречу с ним приехал консул Украины. Летом 2016 года Коломийца приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима Фото: Crimean Human Rights Group / Facebook "Андрей сказал, что к нему приезжал консул насчет того, что его несколько раз отправляли в штрафной изолятор. Особого он ничего ему не мог сказать. Когда приезжает консул, то сидит начальство. Если он пожалуется, то потом неизвестно, во что это выльется. Если бы он поговорил с глазу на глаз, то было бы все по-другому", – отметила она.Супруга заключенного добавила, что активист "сильно похудел" из-за плохого качества еды."Говорит, что невозможно есть то, что дают. Еда ужасная. Передачи возить тоже не всегда удается", – сообщила Галина.Жителя Киевской области Андрея Коломийца задержали на территории Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению в хранении наркотиков. Однако защита украинца выявила ряд процессуальных нарушений, которые ставят это под сомнение.После задержания подозреваемого перевезли в Крым, где обвинили в покушении на убийство двух крымских беркутовцев. В качестве доказательства его вины, по словам адвоката, есть только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы беркутовцев.В ходе судебного заседания адвокат Коломийца предоставил документы из Генеральной прокуратуры Украины, в которых сказано, что Коломиец не является фигурантом уголовного дела по нападению на сотрудников "Беркута", которое расследуется в Украине.Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Коломиец – очередная жертва "росправосудия" в оккупированном Крыму.10 июня 2016 года крымская правозащитная группа со ссылкой на адвоката Михаила Кушпеля сообщила, что Коломийца приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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