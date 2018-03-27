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Осужденного в Крыму евромайдановца Коломийца посетил украинский консул
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27.03.2018 23:35
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После того как осужденного в аннексированном Крыму украинского
активиста Андрея Коломийца несколько раз отправили в штрафной
изолятор, на встречу с ним приехал консул Украины. Летом 2016 года
Коломийца приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого
режима Фото: Crimean Human Rights Group / Facebook "Андрей
сказал, что к нему приезжал консул насчет того, что его несколько
раз отправляли в штрафной изолятор. Особого он ничего ему не мог
сказать. Когда приезжает консул, то сидит начальство. Если он
пожалуется, то потом неизвестно, во что это выльется. Если бы он
поговорил с глазу на глаз, то было бы все по-другому", –
отметила она.Супруга заключенного добавила, что активист "сильно
похудел" из-за плохого качества еды."Говорит, что невозможно есть
то, что дают. Еда ужасная. Передачи возить тоже не всегда
удается", – сообщила Галина.Жителя Киевской области Андрея
Коломийца задержали на территории Кабардино-Балкарии в мае 2015
года по подозрению в хранении наркотиков. Однако защита украинца
выявила ряд процессуальных нарушений, которые ставят это под
сомнение.После задержания подозреваемого перевезли в Крым, где
обвинили в покушении на убийство двух крымских беркутовцев. В
качестве доказательства его вины, по словам адвоката, есть только
две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы беркутовцев.В
ходе судебного заседания адвокат Коломийца предоставил документы из
Генеральной прокуратуры Украины, в которых сказано,
что Коломиец не является фигурантом уголовного дела по
нападению на сотрудников "Беркута", которое расследуется в
Украине.Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял,
что Коломиец – очередная жертва "росправосудия" в
оккупированном Крыму.10 июня 2016 года крымская правозащитная
группа со ссылкой на адвоката Михаила Кушпеля сообщила,
что Коломийца приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии
строгого режима.
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