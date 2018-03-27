Вчера наши геополитические оппоненты и присоединившиеся к ним соседи по глобусу праздновали очередную победу над Россией. Должен признать, что обычно такие демарши, которые нам периодически устраивает коллективный Запад и Украина я воспринимаю с легкой иронией, но на этот раз иронизировать не хочется, хотя поводов предостаточно. А не хочется иронизировать потому что этот демонстративный антироссийский жест практически совпал с трагедией в Кемерово, и тут хочешь не хочешь, а эмоции вспыхивают сами собой. И это не добрые эмоции, совсем не добрые. Наши геополитические оппоненты из Великобритании, Евросоюза и США почувствовали это и предчувствовали такую реакцию, а потому попытались немного подстелить себе соломки, чтобы не выглядеть уж совсем законченными сволочами. Получилось, на мой взгляд, очень плохо.

Меня, конечно, можно обвинить в предвзятости и в том, что я как-то уж очень плохо отношусь к европейским и американским политикам, но я им не верю. Когда британское правительство сначала сравнивает Чемпионат мира в России с Олимпиадой в нацистской Германии, а потом оно же рассказывает, что русских в принципе жалко, а это просто Путин плохой, я начинаю сердиться. Я не люблю когда меня и моих сограждан держат за дураков. Наши предки слышали такую же пропаганду во время Великой Отечественной, тогда немцы тоже говорили что хотят нас освободить из под власти "проклятых комиссаров", а еще в 80-е я помню примерно то же самое только уже в британско-американском исполнении. Тогда у них хорошо получилось, у нас многие в стране повелись. В Лондоне, наверное, думают что у нас память короткая. А вот фиг. Не дождутся. Я по крайней мере буду, сколько хватит сил, напоминать молодому поколению, да и вообще всем, что когда какой-то западный политик говорит о том, что он против российского государства, но очень любит российский народ и культуру, это значит, что политик просто мечтает вас ограбить и убить или убить, а потом ограбить. А высылка дипломатов - это так, прелюдия. Она нужна, как эмоциональный разогрев западных избирателей. А еще нужна для того, чтобы убедить наиболее впечатлительных россиян в том, что раз нас так активно наказывают, то мы точно в чем-то виноваты. Тут как в известной басне – мы виноваты в том, что им хочется жрать.

Так как дипломатическая возня вокруг массовой высылки российских дипломатов продолжается, то я не могу знать сколько стран присоединятся к этой атаке на Россию к моменту выхода этого видео. Пока только Австрия, Словения, Болгария, Черногория, Кипр и Люксембург четко сказали, что они этого сейчас делать не будут, и вот тут нужно хорошо запомнить, что руководство этих стран взяло на себя, вот лично на себя, очень большие риски и что их пытались продавить всем Евросоюзом с полной поддержкой США. Это не значит, что Австрию и Словакию нужно считать нашими союзниками, но вот вчера выяснялось, что у лидеров этих стран есть, извините за выражения, яйца. Это достойно, как минимум, уважения.

Соблюдение национальных интересов несмотря на англо-американское давление - это очень редкое умение, которое практически не встречается между современных европейских политиков. Кстати, это показывает, что былой европейской солидарности, которой так любят бахвалиться западные политики, уже нет. Раньше, все страны ЕС брали под козырек. Сейчас под козырек берет только Украина, а вот со многими европейскими странами уже приходится договариваться, предлагать им всякие уступки и ништяки, или вообще терпеть то, что какая-нибудь Вена или Люксембург показывают Лондону и Вашингтону фигуру из трех пальцев.

Так что на фоне победных реляций британских СМИ реальность выглядит совсем не так радужно. Конкурс "кто лучше подлизнет Лондону" вдруг превратился в тяжелую работу по уламыванию несогласных и уломать удалось далеко не всех.

А еще я хочу поприветствовать решение Дональда Трампа выслать 60 российских дипломатов, в том числе из российских дипмисии при ООН, и особенно хочу поприветствовать его решение закрыть российское консульство в Сиэтле. Причина - проста. Для меня важнее ответные меры, которые предпримут российские власти. Жаль конечно, что у наших разведчиков будет меньше официальных возможностей для использования дипломатического прикрытия в США, но это мы переживем. А вот симметричное закрытие консульства США в Санкт-Петербурге или в Екатеринбурге — это будет совсем хорошо. Лично я, с учетом моего давнего интереса к Екатеринбургу, всеми руками и ногами за то, чтобы консульство США в Екатеринбурге было закрыто полностью. Поверьте, всей стране от этого будет спокойнее. Ну, а по поводу того что дипломатические контакты между Россией и США станут редкостью и опустятся на уровень холодной войны, я не отдельно переживаю. Главное, чтобы телефонная линия между военными работала во избежание неприятных инцидентов, а в дипломатической сфере можно и помолчать, пока у американцев не пройдет очередной приступ мании величия.

И последнее. Не могу не отметить очень интересный факт. Украина не занималась массовый высылкой российских дипломатов даже после того, как Россия была официально признана агрессором, но зато когда появилась возможность побежать впереди паровоза и сделать приятное западным хозяевам, то Киев решил выслать сразу 13 дипломатов, показав, что даже в этом вопросе никакой независимости у Киева нет.

А насчет ответных мер с российской стороны, я бы предложил не торопиться. Ответить симметрично - можно, но мне кажется, что это было бы не совсем правильно. Для каждой из стран, которая решила обозначить свою солидарность с Лондоном нужно придумать не просто симметричный ответ, а симметричный ответ с горкой. Вот британцам закрыли "Британский совет" и это было правильно. Вот такие же ответные меры можно и нужно найти для всех, кто участвовал. Американцам можно закрыть не одно, а два консульства, а для того, чтобы наказать хорватов можно запретить продажу путевок в Хорватию через российские турфирмы. И так далее. Пусть на разработку этих ответных мер уйдет месяц, пусть два, это неважно. Важно ответить так, чтобы они запомнили этот ответ на долго.

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