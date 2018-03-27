Такое заявление он сделал в комментарии Sky News.

В частности, политик приветствовал решение мирового сообщества о выдворении российских дипломатов, что стало следствием «руки Кремля» в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

Я не сомневаюсь, что это сделала Россия. Хочу, чтобы и западное общество (западные и европейские правительства) не сомневалось. Я полностью согласен с позицией Великобритании. Меня очень радует, что она получила международные поддержку и солидарность. Считаю, что политически это очень важная позиция, которую также проявили объединенная Европа и Соединенные Штаты. Но я не хочу, чтобы все ограничивалось только этим шагом, благодаря чему мы можем противостоять современной империалистической российской политике,

– сказал третий украинский президент.

Правда, он критически высказался относительно политики Запада в отношении действий России, которая наблюдалась на протяжении последних десятилетий. По его словам, должна быть мгновенная реакция на попытки России вмешаться в деятельность других стран.

«Если мы говорим о политике Кремля в течение последних 15 лет, то она опасна», – добавил политик.

Как он подчеркивает, отвечать Кремлю стоит с помощью как дипломатического, военного, так и безопасностного компонента, экономики, финансов, санкций.

«Конечно, можно говорить и о военном оборонительном компоненте, когда есть ответ на каждую российскую провокацию. Но сегодня такой ответ не агрессивный, потому что речь идет не о завоевании. Речь идет о нормальной реакции на агрессивные действия России на украинской территории сегодня», – отмечает Ющенко.

По его убеждению, те действия, которые Россия совершает сегодня на территориях Великобритании и США, наблюдались в Украине несколько лет назад.

«Я говорю про отравления, фейковые новости, финансирование радикальных партий. Мы видим ту же вещь. Все это является страшным повторением того, что происходило в моей стране», – утверждает прежний украинский гарант.

Также Ющенко считает, что единственная вещь, с помощью которой можно контролировать Путина – это солидарность мировых стран в экономическом плане, поскольку «экономика России рухнет, если уменьшить использование ее природных ресурсов».

«Чего больше только боится Путин? Солидарности. Международной солидарности. Посмотрите, решение 24 стран о выдворении российских дипломатов. Это важный шаг в мире. Это самый мощный удар, который наносят Путину на месяцы», – констатировал Ющенко.

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