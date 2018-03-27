Вновь, как и во всех преды­ду­щих слу­ча­ях (а сколь­ко их уже было, этих слу­ча­ев, когда "по­лез­ный ка­пи­та­лист" ока­зы­вал­ся нера­ди­вой сво­ло­чью?), на­бе­га­ет толпа ботов и трол­лей с воп­ля­ми:

"А при чем тут ка­пи­та­лизм? А что вы пи­а­ри­тесь на тра­ге­дии"?

Никто не пи­а­рит­ся на тра­ге­дии. Всем больно и всем горько. Но на­вя­зы­ва­е­мая нам модель по­ве­де­ния:

1) слезы и со­бо­лез­но­ва­ния,

2) смена ава­та­рок и свечки в соц­се­тях,

3) ком­пен­са­ции род­ствен­ни­кам,

4) всё сна­ча­ла,

— такая модель не будет, не может ра­бо­тать бес­ко­неч­но.

Об­ва­лит­ся крыша раз­вле­ка­тель­но­го центра. Сгорит су­пер­мар­кет. Взо­рвет­ся уголь­ная шахта. Рухнет са­мо­лет. Утонет про­гу­лоч­ный катер, ры­бо­ло­вец­кий трау­лер или лодка с детьми. Сва­лит­ся в про­пасть ав­то­бус с ра­бо­чи­ми. В боль­шин­стве эпи­зо­дов при бли­жай­шем рас­смот­ре­нии от­вет­ствен­ность должна падать на соб­ствен­ни­ка. Но не падает. Хотя именно соб­ствен­ник "хотел сэко­но­мить", точнее, хотел за­ра­бо­тать. Ведь "за­ра­бо­тать" и озна­ча­ет сэко­но­мить, то есть украсть у кого-то:

— ра­бо­чее время,

— время для пред­по­лет­но­го отдыха

— со­ци­аль­ный пакет,

— деньги на монтаж по­жар­ной сиг­на­ли­за­ции или шахт­но­го га­зо­ана­ли­за­то­ра,

— ан­ти­об­ле­де­ни­тель­ную жид­кость или сер­ти­фи­ци­ро­ван­ные зап­ча­сти.

.

Но ко­неч­ной ценой такой эко­но­мии (а ведь она со­став­ля­ет смысл ры­ноч­ной эко­но­ми­ки, её суть) всегда и везде яв­ля­ет­ся че­ло­ве­че­ская жизнь.

По­это­му ка­пи­тал каждый раз хочет вы­вер­нуть­ся, от­ку­пить­ся. Хочет, до­пу­стив оче­ред­ную мас­со­вую гибель людей, вка­чать в со­зна­ние живых по-на­сто­я­ще­му мощную ане­сте­зию, чтобы предот­вра­тить бо­лез­нен­ную ломку, про­длить мгно­ве­ние. Чу­до­вищ­ное для людей, но пре­крас­ное для себя.

Ка­пи­тал уни­вер­са­лен. Его ин­стинк­ты не свя­за­ны с гео­гра­фи­ей, куль­ту­рой и ве­ро­ис­по­ве­да­ни­ем. Пожар на фаб­ри­ке Трай­эн­гл в Нью-Йорке в 1911 не от­ли­ча­ет­ся от пожара на тек­стиль­ной фаб­ри­ке в Бан­гла­деш в 2012.

Это можно делать долго. Но это нельзя делать бес­ко­неч­но. Рано или поздно при­чин­но-след­ствен­ные связи, объ­еди­ня­ю­щие все тра­ге­дии, станут му­чи­тель­но оче­вид­ны­ми.

Да, ка­пи­та­лизм уби­ва­ет. И бук­валь­но, и фи­гу­раль­но. И в этом убий­стве, в рас­че­ло­ве­чи­ва­нии че­ло­ве­ка, в его ове­ществ­ле­нии в равной сте­пе­ни участ­ву­ют и соб­ствен­ник тор­го­во­го центра, и соб­ствен­ник охран­но­го пред­при­я­тия, и соб­ствен­ник ки­но­те­ат­ра, и соб­ствен­ник про­кат­ной кон­то­ры, ко­то­рая по­ста­ви­ла ки­но­те­ат­ру по­хаб­ный дет­ский мульт­фильм.

Ка­пи­та­лизм уби­ва­ет.

Виз­жа­ние охра­ни­тель­ской своры, тре­бу­ю­щей наказывать ком­му­ни­стов и "не пи­а­рить­ся на чужом горе", вы­гля­дит, в дей­стви­тель­но­сти, самым бес­стыд­ным глум­ле­ни­ем.

Потому что при­во­дя­щи­е­ся се­год­ня в пример ка­та­стро­фы со­вет­ско­го вре­ме­ни ни на мил­ли­метр не похожи на тра­ги­че­ский ма­ра­фон, в ко­то­ром мы участ­ву­ем с 1991-го года. Потому что:

— ка­та­стро­фы со­вет­ско­го вре­ме­ни не были вы­зва­ны жад­но­стью.

— они не про­ис­хо­ди­ли с такой чу­до­вищ­ной, мо­но­тон­ной ре­гу­ляр­но­стью.

По чис­лен­но­сти на­се­ле­ния Россия се­год­ня — это при­мер­но по­ло­ви­на СССР. А со­от­но­ше­ние тех­но­ген­ных аварий и ру­ко­твор­ных ка­та­строф такое, будто всё ровно на­о­бо­рот. Сжа­лось, ску­ко­жи­лось всё — авиа­пе­ре­воз­ки, речное су­до­ход­ство, пас­са­жи­ро­по­ток по же­лез­ной дороге. Но только не ка­та­стро­фы. С ка­та­стро­фа­ми — об­рат­ная про­пор­ция.

Когда про­изо­шла тра­ге­дия в Чер­но­бы­ле, со всей страны туда по­еха­ли доб­ро­воль­цы. Они спа­са­ли жизни, но не ре­пу­та­цию или иму­ще­ство барыги. Когда про­изо­шло зем­ле­тря­се­ние в Спи­та­ке, туда бро­си­лись доб­ро­воль­цы со всей страны, но не для того, чтобы ас­си­сти­ро­вать част­но­му за­строй­щи­ку.

Бывали в СССР аварии, никто не спорит. И авиа­ка­та­стро­фы слу­ча­лись (хотя и в де­сят­ки раз реже), но эти тра­ге­дии пе­ре­жи­ва­лись об­ще­ством, не раз­де­лен­ным на хо­ло­пов и дворян. Они не бывали вы­зва­ны чьей-то жаждой наживы. По­ни­ма­е­те раз­ни­цу?

Без осо­зна­ния мас­са­ми этой раз­ни­цы чер­то­во колесо будет вра­щать­ся по-преж­не­му, на­ма­ты­вая на себя новые и новые судьбы.

Именно по­это­му — о раз­ли­чи­ях между СССР и Рос­си­ей необ­хо­ди­мо го­во­рить. Именно по­это­му такого раз­го­во­ра до визга боятся "сер­до­боль­ные" се­те­вые со­бо­лез­но­ва­те­ли.

Своими "со­бо­лез­но­ва­ни­я­ми", своими неумест­ны­ми срав­не­ни­я­ми они просто за­щи­ща­ют рос­сий­ский ка­пи­та­лизм. Де­скать, есть у ка­пи­та­лиз­ма про­бле­мы, но в целом он ничем не хуже "совка". Хуже. В тысячу раз хуже.

Потому что ка­пи­та­лизм — уби­ва­ет.

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