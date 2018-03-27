Губернатор Одесской области Максим Степанов намерен обратиться в за финансированием ремонта дамб и шлюзов на Дунае. Об этом глава заявил в ходе выездного совещания в Вилково.

По словам Степанова, только так можно защитить жителей региона от подтоплений. Речь идет о Ренийском, Килийском и Измальском районах региона,передает со ссылкой на .

"Эти работы могут финансироваться только из государственного бюджета. Из резервного фонда Кабинета министров или из Министерства экологии. На следующей неделе мы проведем заседание комиссии ТЕБ и ЧС и подадим соответствующие документы", заявил Степанов.

Протяженность дамб вдоль реки Дунай составляет около 200 километров. Сейчас аварийными являются 10 участков дамб и пять шлюзов.

"Этим сооружениям по 70 лет. Если их прорвет, убытки от такой катастрофы могут составлять миллиарды гривен", подчеркнул Степанов.

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, в этом году максимальный уровень воды во время весеннего половодья на украинской части Дуная будет значительно выше средних многолетних показателей. Уровень воды в районе города Вилково уже достиг отметки в 157 см, что превышает первый пороговый уровень (155 см). При таком уровне воды происходит подтопление низменных частей города.

Под угрозой подтопления пребывают 30 населенных пунктов Одесской области. В зоне риска - более 100 тысяч жителей.

В Одесской области сформированы 24 аварийные бригады для ликвидации возможных аварийных ситуаций на водных объектах. Сотрудники уже готовы к эвакуации местных жителей, а полиция усилила патрулирование города.

В случае затопления, региону грозит не только социальная, но и техногенная катастрофа. На потенциально опасной к затоплению территории проходит труба, которая доставляет газ в Болгарию, а также стоят опоры линий электропередач. Всего на проведение работ необходимо 117 миллионов гривен.

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