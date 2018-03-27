|Йеллоустоуну угрожает самое масштабное за всю историю наводнение
|27.03.2018 23:45
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Руководство Йеллоустонского национального парка предупредило местное население о необходимости быть готовым к эвакуации на случай масштабного наводнения.
Стихия может начаться в результате таяния льда.
Экстренные службы региона обнародовали открытое письмо о необходимости начала подготовки к наводнению. Издание Express, ссылаясь на последние данные специалистов от 20-го марта, сообщает о том, что вероятность наводнения на реке Clarks Fork составляет 90 процентов. Скорее только, что это будет самое масштабное за всю историю наступление воды. Сейчас очень высока угроза эрозии и подмывания берегов водоема.
Местным жителям рекомендуют следить за прогнозами, следить за скотом, оформить страховку и сформировать запасы только необходимого.Источник - .
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