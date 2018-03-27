ВСД — это не диагноз, а синдром, заявила на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Министр считает диагноз ВСД «большим советским мифом», который возник из-за отсутствия доступа к базе источников доказательной медицины.

«Чаще только диагноз ВСД ставят, когда пациент жалуется на тревогу, беспокойство, проблемы со сном, чувство нехватки воздуха и «клубка в горле», тремор рук, учащенное сердцебиение, колебания давления, боль в области сердца, дискомфорт в животе и т.д., когда при этом обследования показывают, что воспалительных процессов в организме нет», — рассказала Супрун.

Все эти симптомы, говорит она, могут свидетельствовать о нескольких различных болезнях, которые нужно обнаружить после тщательных исследований.

«Однако если врач вместо этого пишет пациенту в медицинской карточке «ВСД» и отправляет пить витамины и легкое успокоительное, это означает, что он буквально «сливает» настоящую проблему», — добавила чиновник.

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