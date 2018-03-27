Объявивший бессрочную голодовку в СИЗО аннексированного Крыма украинский политзаключенный Владимир Балух не ест уже девять дней, заявила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. При переводе в одиночную камеру Балуху не дали собрать свои личные вещи Фото: crimeahrg.org По ее словам, Балух пьет только воду и чай."Адвокат пытался несколько раз посетить Балуха, но из-за больших очередей в СИЗО ему так и не удалось этого сделать. Пока нам известно, что он употребляет только жидкости: вода, чай. Никаких твердых продуктов он не ест", – отметила правозащитница.Она добавила, что при переводе в одиночную камеру Балуху не дали собрать свои личные вещи."После того как 19 марта Балуха повезли на суд в Раздольное и избрали ему меру пресечения, его сразу отвезли в одиночную камеру, не дав собрать личные вещи, предметы гигиены. Мы сейчас не знаем, есть ли у него необходимые вещи", – подчеркнула Скрипник. Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. Родственники фермера, известного своей проукраинской позицией, предполагали, что сотрудники спецслужбы подбросили боеприпасы.4 августа 2017 года крымский "суд" приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам тюремного срока за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Активист свою вину не признал.Крымские правозащитники назвали дело сфабрикованным и подали две жалобы в Европейский суд по правам человека.2 октября "суд" отменил приговор Балуху, но оставил его под арестом. Уголовное дело отправили на новое судебное рассмотрение другим составом "суда". 24 октября арест активиста продлили до 16 января 2018 года. Однако 29 ноября "Верховный суд" Крыма отменил это решение.16 января Балуха взяли под стражу в зале Раздольненского районного "суда" оккупированного Крыма. Его приговорили к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. руб. (почти 5 тыс. грн).14 марта "Верховный суд" аннексированного Крыма исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего приговор смягчили до трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении.19 марта правозащитники сообщили, что Балух объявил бессрочную голодовку, чтобы выразить протест против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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