Приготовить пасхальный кулич в 2018 году будет стоить на 20% дороже, чем в прошлом году. В этом году он обойдется 120 грн,передает со ссылкой на .

"Килограмм муки в среднем стоит 9,6 гривен. За 6 яиц украинским хозяйкам придется заплатить 16 гривен, за 300 грамм сливочного масла - 52,6 гривны. 300 грамм сахара стоит 3,6 гривны, а 400 грамм молока - 8, 8 гривен. 150 грамм изюма обойдутся 12 гривен, 50 грамм дрожжей - 7,4 гривны. За соль, ванильный сахар и украшения придется заплатить 10 гривен", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По словам эксперта, испечь кулич в прошлом году стоило 100 грн. В этом году - 120 грн.

"В 2017 году килограмм муки стоил 9,3 гривен, 6 яиц - 9 гривен, 300 грамм масла - 42,6 гривны. За 400 грамм молока нужно заплатить 6,6 гривен за 150 грамм изюма - 11,6 гривен. 50 грамм дрожжей стоило 7,3 гривен, соль, ванильный сахар и украшения - 9,6 гривен", - добавил Дорошенко.

Правда с прошлого года подешевел сахар. В 2017-м 300 г продукта обходилось 4 грн, сейчас - 3,6 грн.

Самый дешевый борщ в Украине готовят в Волынской области. Блюдо стоит 82,2 грн. Дороже, 84,1 грн, стоит приготовить борщ в Донецкой области. 85,7 грн за блюдо придется заплатить жителям Львовской, Ровенской и Тернопольской областей.

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