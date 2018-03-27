Ограничительные меры против РФ, которые продлил глава Белого дома
Дональд Трамп, ввел 28 декабря 2016 года тогдашний американский
руководитель Барак Обама. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке ЦРУ заявляло, что РФ с помощью кибератак помогла
Трампу стать президентом Фото: EPA Ограничительные меры 28 декабря
2016 года ввел тогдашний американский руководитель Барак Обама. В
частности, под их действие подпадают российская ФСБ и бывшее
Главное разведывательное управление (ГРУ).После принятия этого
указа из США выслали 35 российских дипломатов и изъяли
две загородные резиденции представителей РФ в Нью-Йорке и
Мэриленде.В октябре 2016 года власти США официально обвинили
Россию во взломе серверов американских партий, а также во
вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В
Кремле эти обвинения назвали "ерундой".ЦРУ пришло к
заключению, что Россия помогала Трампу стать президентом. По
этому делу продолжается расследование.
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