Ограничительные меры против РФ, которые продлил глава Белого дома Дональд Трамп, ввел 28 декабря 2016 года тогдашний американский руководитель Барак Обама. Этот материал можно прочитать и на украинском языке ЦРУ заявляло, что РФ с помощью кибератак помогла Трампу стать президентом Фото: EPA Ограничительные меры 28 декабря 2016 года ввел тогдашний американский руководитель Барак Обама. В частности, под их действие подпадают российская ФСБ и бывшее Главное разведывательное управление (ГРУ).После принятия этого указа из США выслали 35 российских дипломатов и изъяли две загородные резиденции представителей РФ в Нью-Йорке и Мэриленде.В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".ЦРУ пришло к заключению, что Россия помогала Трампу стать президентом. По этому делу продолжается расследование. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки года обама барак лидер американский Теги: мир