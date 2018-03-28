|На Донбассе обнаружили оружейный тайник сепаратистов (фото, видео)
|28.03.2018 00:02
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В нем найдены артиллерийские снаряды.
Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, в тайнике были восемь кумулятивных выстрелов ПГ-9С к СПГ-9М.
Все боеприпасы находились в полуразрушенной пристройке, расположенной возле гражданских зданий, уничтоженных вражеским огнем. Обнаружить тайник удалось с помощью служебной собаки Донецкого пограничного отряда, почувствовавшей схрон посреди заброшенных ульев, — рассказали правоохранители, добавив, что боеприпасы имеют российское происхождение и, вероятно, могли быть применены врагом для осуществления атак в сторону мирной украинской территории.
Их передали саперам 30 механизированной бригады ВСУ для уничтожения.
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