На Донбассе обнаружили оружейный тайник сепаратистов (фото, видео) В Донецкой области на окраине населенного пункта Березовое во вторник 27 марта, полиция вместе с сапером Вооруженных сил Украины обнаружили тайник сепаратистов. В нем найдены артиллерийские снаряды. Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, в тайнике были восемь кумулятивных выстрелов ПГ-9С к СПГ-9М. Все боеприпасы находились в полуразрушенной пристройке, расположенной возле гражданских зданий, уничтоженных вражеским огнем. Обнаружить тайник удалось с помощью служебной собаки Донецкого пограничного отряда, почувствовавшей схрон посреди заброшенных ульев, — рассказали правоохранители, добавив, что боеприпасы имеют российское происхождение и, вероятно, могли быть применены врагом для осуществления атак в сторону мирной украинской территории. Их передали саперам 30 механизированной бригады ВСУ для уничтожения. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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