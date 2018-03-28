"Путина – в отставку! Путину – позор!" Москвичи собрались на стихийную акцию в память о погибших в Кемерово. Видео
28.03.2018 00:07
Во время акции памяти жертв пожара в кемеровском торговом центре на
Пушкинской площади в Москве толпа скандировала "Путина – в
отставку! Путину – позор!". На стихийный народный сход пришли
несколько тысяч москвичей, сообщало "Радио Свобода". Власти Москвы
"в противовес" этой акции провели официальное мероприятие на
Манежной площади, информировало "Эхо Москвы". | Сотни
москвичей почтили память жертв трагедии в Кемерово Фото: EPA Пожар
в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в
Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных
властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.
По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в
результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие
без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41
ребенок.Путин, прибывший в Кемерово, назвал причинами трагедии
преступную халатность и разгильдяйство, но никаких кадровых
решений принимать не стал.видео
Видео: Экооборона / YouTube