Во время акции памяти жертв пожара в кемеровском торговом центре на Пушкинской площади в Москве толпа скандировала "Путина – в отставку! Путину – позор!". На стихийный народный сход пришли несколько тысяч москвичей, сообщало "Радио Свобода". Власти Москвы "в противовес" этой акции провели официальное мероприятие на Манежной площади, информировало "Эхо Москвы". | Сотни москвичей почтили память жертв трагедии в Кемерово Фото: EPA Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.Путин, прибывший в Кемерово, назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство, но никаких кадровых решений принимать не стал.видео Видео: Экооборона / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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