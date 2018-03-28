Всего во врем пожара семья агарковых потеряла сына, дочь и бабушку, передает «Обозреватель» со ссылкой на НТВ.

«Своих я опознал по ботиночкам, по одежке, по всему. Они где-то лежали, они задохнулись. Они бежали, они спасались, никого не было», — рассказал он.

Неделю назад его дочери Маше исполнилось 10 лет. Она училась на отлично, занималась гимнастикой. Ее брату Косте было 8 лет, он любил играть в шахматы и баскетбол. В день пожара бабушка отвела их в ТРЦ посмотреть мультфильмы. По словам родителей, в течение суток после пожара мобильные телефоны родных были включены и они надеялись, что дети и бабушка живы. Однако 27 марта сергея Агаркова вызвали на опознание.

Также в пожаре погибла завуч школы №17 Татьяна Дарсалия, которая пришла в ТРЦ вместе с 14-летней дочерью. Когда начался пожар учитель вытолкнула ребенка на улицу и вернулась спасать чужих детей.

Отмечается, что родным погибших и пропавших без вести оказывают помощь профессиональные психологи.

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