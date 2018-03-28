Android-устройства атаковал новый вирус, который провоцировал забрасывание рекламными баннерами во весь экран. Количество зараженных гаджетов составило около полмиллиона. Об этом пишет со ссылкой на .

Обнаружили вредоносное ПО специалисты по информационной безопасности SophosLabs. Вирус был спрятан в нескольких известный приложениях для операционной системы Android - в программах для чтения штрихкодов и в так называемых "умных компасах".

Также известно, что вирус активировался спустя несколько часов после скачивания приложения. Благодаря этому мошенникам удавалось перехитрить владельцев гаджетов.

Зараженные файлы были замаскированы под стандартные элементы Android. К настоящему времени корпорация уже удалила все вредоносные приложения из магазина.

Ранее сообщалось, что видеохостинг, предназначенным для хищения конфиденциальной информации.

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