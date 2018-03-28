В обладминистрации решили, что нечестно, когда у православных есть свой выходной в пасхальный понедельник, а католики, которые отмечают праздник неделей раньше (католическая Пасха в этом году выпадает на 1 апреля), вынуждены на следующий день после праздника выходить на работу.

Впрочем, 9 апреля у них тоже будет выходной. Казалось бы, радоваться закарпатцам, а остальным регионам только остается завидовать, но в бочке меда оказалась ложка дегтя. Органам местного самоуправления рекомендуется «перенести рабочий день с понедельника, 2 апреля 2018 года, на субботу, 14 апреля 2018-го. Так что ничего закарпатцы не выиграют.

Но зато вся страна: и православные, и грекокатолики, и римокатолики, и мусульмане, и иудеи, и атеисты — вполне законно и без никакой дополнительной отработки отдыхают 8-9 апреля.

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