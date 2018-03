Марка Цукерберга заставляют ответить перед Конгрессом из-за скандала с утечкой данных пользователей Facebook Марк Цукерберг готовится давать показания перед Конгрессом, сообщает CNN во вторник со ссылкой на анонимные источники. На прошлой неделе генеральный директор Facebook столкнулся с растущим давлением для разговора с Конгрессом, и CNN заявляет, что сейчас он готовит свои показания относительно того, как Facebook обрабатывает данные пользователя и конфиденциальность. Цукерберг, который оставался безмолвным для публики в течение пяти дней после первых сообщений The New York Times и The Guardian о скандале с утечкой данных в Facebook, с тех пор извинился и дал несколько интервью по этому вопросу, помимо публикации в Facebook, в которой подробно описываются запланированные изменения политики данных в Facebook. The Times и The Guardian показали, что фирма Cambridge Analytica ненадлежащим образом получила данные о 50 миллионах пользователей Facebook при разработке программного обеспечения, предназначенного для воздействия на избирателей. Генеральный директор фирмы Александр Никс с тех пор был отстранен от работы. Facebook заявил, что проверит, были ли какие-либо другие пользовательские данные Facebook неправильно обработаны из сторонних приложений и будут предупреждать пользователей, чьи данные были использованы неправильно. Но даже когда Цукерберг и главный операционный директор Facebook Шерил Сандберг, выступая в средствах массовой информации, сидели на пресс-конференции, Цукерберг, в частности, продолжал испытывать давление, чтобы дать показания перед Конгрессом и британским расследованием избирательных комиссий. В интервью CNN в прошлый четверг Цукерберг сказал, что он будет рад давать показания перед Конгрессом «если это правильно». Во вторник глава государственной политики Facebook в Великобритании Ребекка Саймон сказала, что Цукерберг отказался от просьбы выступать перед парламентом Великобритании и отправил вместо себя главного специалиста по технологиям Facebook Майка Шрепфера и главного сотрудника по производству Криса Кокса. В письменном заявлении политик консервативной партии Дамиан Коллинз ответил: «У Facebook есть много вопросов без ответа, на которые их руководители не смогли ответить в предыдущих выступлениях перед нашим Комитетом». С тех пор официальные представители Великобритании предложили принять видеоинформацию от Цукерберга, если он не может физически посетить слушание. Цукерберг был приглашен председателем судебной коллегии Сената Чаком Грассли для участия в слушании 10 апреля о конфиденциальности данных. Генеральный директор Google Сундар Пичай и генеральный директор Twitter Джек Дорси также были приглашены. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



