Сборная Нидерландов нанесла разгромное поражение футболистам Португалии в товарищеском матче, который прошёл в Женеве, передает корреспондент.

Голландцы захватили инициативу на поле и на 11 минуте открыли счет. После не совсем удачного удара Ван де Бека доставлять мяч в цель в одно касание принялся Депай. Ошибки в защите привели к еще одному пропущенному мячу коллектива во главе с Криштиану Роналду на 32 минуте. Прострел Где Лигта закончился ударом головой с нескольких метров до ворот никем не прикрытым Райаном Бабелем.

Точку в первом тайме, и как оказалось в противостоянии поставил защитник “Ливерпуля” Ван Дейк. Капитана голландцев оставили одного в штрафной, и тот направил мяч в дальний нижний угол Лопеша — 3:0.

Примечательно, что сборная во главе с Криштиану Роналду доигрывали встречу в меньшинстве. На 61 минуте вторую желтую карточку получил Канселу.

Составы сборных:

Португалия: Лопеш, Канселу, Руй, Роланду (Нету, 46), Фонте, Фернандес, Силва (Геде, 46), Фернандеш, Гомеш (Силва, 46), Куарежма (Мартинш, 55), Роналду (Моутинью, 68);

Нидерланды: Силлессен, Тете, Аке, Дейк, где Лигт, Вильена (Врэй, 67), Ван де Бек, Проппер, Вейналдум (Рон, 68), Бабель, Деппа.

Примечательно, что первую победу на посту главного тренера Нидерландов получил Рональд Куман.

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