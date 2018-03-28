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Осина талія: Кім Кардашьян похизувалася виглядом у бікіні (ФОТО)
28.03.2018 00:39
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Кім Кардашьян, відома світська левиця, здивувала шанувальників новою фотосесією, у якій вона знялася разом зі своїми візажистом Маріо Дедівановічем.

"Десять років тому, коли я тебе зустріла, я і не мріяла про те, що ми будемо запускати разом нашу власну лінію косметики. Так пишаюся цим!" – підписала кадри Кардашян.

На світлинах Кардашьян позує у чорному крихітному купальнику, хизуючись неймовірно стрункою талією.

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