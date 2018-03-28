У Кишинева нет никаких союзнических обязательств перед Лондоном, несмотря на его подозрения, что Кремль причастен к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отметил президент Молдовы Игорь Додон. Додон считает, что правительство Молдовы устроило провокацию против РФ Фото: EPA "У Молдовы нет никаких союзнических обязательств перед Великобританией и другими членами НАТО для того, чтобы предпринимать подобные шаги из принципа блоковой солидарности", – отметил глава государства.Он напомнил, что Словакия, Турция и Австрия "отказались участвовать в этом коллективном антироссийском демарше".Додон пообещал сделать "все возможное", чтобы отношения с РФ не пострадали из-за "провокации правительства Молдовы". https://www.facebook.com/dodon.igor1/posts/1980960198811531 Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщало, что из страны вышлют трех российских дипломатов. Больше 20 стран объявили персонами нон грата представителей РФ после того, как Лондон заподозрил Кремль в покушении на 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию в британском Солсбери в начале марта. В Совете Федерации РФ пообещали, что ответ на высылку российских дипломатов будет симметричным. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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