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Додон возмущен высылкой российских дипломатов из Молдовы
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28.03.2018 00:39
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У Кишинева нет никаких союзнических обязательств перед Лондоном,
несмотря на его подозрения, что Кремль причастен к отравлению
экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отметил президент Молдовы Игорь
Додон. Додон считает, что правительство Молдовы устроило провокацию
против РФ Фото: EPA "У Молдовы нет никаких союзнических
обязательств перед Великобританией и другими членами НАТО для того,
чтобы предпринимать подобные шаги из принципа блоковой
солидарности", – отметил глава государства.Он напомнил, что
Словакия, Турция и Австрия "отказались участвовать в этом
коллективном антироссийском демарше".Додон пообещал сделать "все
возможное", чтобы отношения с РФ не пострадали из-за "провокации
правительства Молдовы".
https://www.facebook.com/dodon.igor1/posts/1980960198811531
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы
сообщало, что из страны вышлют трех российских
дипломатов. Больше 20 стран объявили персонами нон
грата представителей РФ после того, как Лондон заподозрил
Кремль в покушении на 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию в британском Солсбери в начале марта. В Совете
Федерации РФ пообещали, что ответ на высылку российских
дипломатов будет симметричным.
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