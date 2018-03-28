Списаная военная техника, которую нашли в Житомирской области, попадала из воинских частей частных предпринимателей в Новоград-Волынском.

Там ее приводили в рабочее состояние и продавали, рассказал главный полицейский Житомирской области Вячеслав Печененко,передает со ссылкой на .

"Эту технику получали из воинских подразделений частные предприниматели. Неизвестно, на каком основании приводили ее в порядок, в рабочее состояние и затем продавали через интернет. Откуда именно эта техника взялась, следствие пока устанавливает. Но все это - техника военного назначения. У нас на мирной территории много военных складов, баз хранения и тому подобное. Порядок продажи военной техники упорядоченный - если такую ​​технику списывают, то ее сдают на металлолом, а средства идут в пользу государства. а некоторые нерадивые командиры списывают технику, а потом ее ра рода, но это все должно установить следствие: откуда эта техника взялась, из каких частей, на основании чего и есть ли там нарушения законодательства. Сейчас в этом разбирается следствие", - сказал он.

Полиция нашла технику во время операции, во время которой расследовали кражу нефтепродуктов.

"У нас есть подразделение специальной полиции, занимающийся расследованием дел, связанных, в частности, кражами из нефтепроводов. Через территорию одной из воинских частей проходил нефтепровод, из которого воровали нефтепродукты. Во время обысков на этой территории было найдено эту военную технику. Затем путем расследования было установлено, что с территории, в том числе, одной из воинских частей военная техника попадала на уже гражданские площадки частных предприятий в Новоград-Волынском", - добавил он.

Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с военной прокуратурой разоблачили командование одной из воинских частей Житомирщины на хищении горюче-смазочных материалов.

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