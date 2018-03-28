Склад с БТРами, БМП, ЗИЛами и автоцистернами обнаружили в рамках расследования кражи нефтепродуктов из трубопровода "Дружба", отметил военный прокурор Центрального региона Украины Григорий Рябенко. Прокуратура считает демилитаризованной обнаруженную технику Фото: npu.gov.ua Он напомнил, что склад с БТРами, БМП, ЗИЛами и автоцистернами обнаружили в рамках расследования кражи нефтепродуктов из трубопровода "Дружба"."Речь идет не о военном, а о демилитаризованном имуществе. Ни одного факта хищения военного имущества в настоящее время не установлено. Каких-то данных и оснований назвать эту технику военной нет", – пояснил Рябенко.По его словам, у владельца этого имущества – частного предпринимателя – изъяли документы купли-продажи, из которых следует, что закупку проводили не менее шести–восьми лет назад.Рябенко сообщил, что техника "реализовывались как избыточное имущество", в том числе через госфирму "Укринмаш".Прокурор добавил, что предприниматель долгое время занимался скупкой военной техники, но оснований для его задержания сейчас нет."Техника арестована по решению суда. Если будет доказано, что она приобретена незаконным способом, то ее конфискуют в доход государства", – подчеркнул Рябенко.27 марта Национальная полиция Украины заявляла, что найденную технику некое физлицо намеревалось продать через интернет. Внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков уточнял, что транспортные средства в 2008 году реализовали через аукцион решением Кабинета Министров Юлии Тимошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что рябенко украины прокурор через Теги: война в украине