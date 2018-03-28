Весной текущего года на срочную службу призовут 563 киевлян

Заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Дмитрий Давтян заявил, что весной текущего года планируется призвать на срочную службу 563 киевлян, сообщила пресс-служба КГГА.

Как отмечается, из указанного количества киевлян в Вооруженные силы Украины призовут 358 человек, в Национальную гвардию – 135, в Государственную пограничную службу – 40 и в Государственную службу специальной транспорта – 30 человек.

По словам заместителя председателя КГГА, явка призывников сейчас очень низкая.

"Мы должны вместе с районными комиссарами и главами райгосадминистраций приложить все усилия, чтобы выполнить поставленные задачи. Уповаем на информирование через жилищно-эксплуатационные организации, однако пока они не показали высокой эффективности. Так, по результатам 2-3 уведомлений к призывным участкам появляются только около 3% граждан призывного возраста", – отметил Д.Давтян.

В ведомстве напомнили, что по распоряжению главы администрации создали киевскую городскую призывную комиссию по проведению призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-мае 2018.