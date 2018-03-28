Правительство Бельгии приняло решение выслать из страны одного российского дипломата в ответ на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом сообщает со ссылкой на AFP.

“Бельгия высылает одного российского дипломата в связи с отравлением шпиона в Великобритании”, — говорится в сообщении.

Напомним, сейчас 27 стран мира объявили о решении выслать российских диппредставителей. Сегодня в список присоединились Молдова, Австралия, Бельгия и Ирландия.

Кроме того, Североатлантический Альянс заявил о решении сократить количество российских представителей при НАТО.

Как сообщал 26 марта 14 стран-членов ЕС приняли решение выслать российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира