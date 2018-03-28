Швейцарская высшая школа Цюриха представила роботизированную систему, которая может строить конструкции из дерева.

Механизм имеет два манипулятора, которые крепятся к потолку и могут выполнять несколько этапов строительства, передает со ссылкой на .

Достаточно лишь задать базовую модель конструкции, система сама разбивает ее на детали и начинает их изготовления. Механизм самостоятельно выбирает доски и брусья, подпиливает их согласно размерам, делает отверстия и приставляет деталь к его месту в конструкии, пока устройство не может самостоятельно скреплять детали между собой.

Система работает в несколько этапов: сначала робот берет колоду и при распиливании направляет ее, после этого другой робот сверлит отверстия, а затем определяется пространственное размещение детали на конструкции. Также ученые рассказали, что разработали алгоритм, который постоянно перечисляет траекторию движения роботов системы, чтобы избежать их столкновения.

Строительная роботизированная система позволяет использовать для работы меньше инструментов, а сам процесс прооходить гораздо эффективнее, ведь работы работают быстрее чем люди. Также они не требуют поддерживающих конструкций, хотя могут строить и большие здания, например - двухэтажку из шести деталей.

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