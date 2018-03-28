Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху был доставлен в больницу, передает со ссылкой на израильский телеканал “Канал 7”.

По данным телеканала, Нетаньяху доставлен в больницу с высокой температурой и сильным кашлем.

Как отмечается, в настоящее время премьер находится под наблюдением врачей.

По словам врачей, две недели назад Нетаньяху не завершил период отдыха, необходимый для выздоровления после болезни. Поэтому его симптомы ухудшились.

Напомним, полиция Израиля 12 февраля сообщила адвокатам Беньямина Нетаньяху, что выступит с рекомендацией выдвинуть обвинения против действующего премьер-министра еврейского государства по двум расследуемым в его отношении делам о злоупотреблениях.

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