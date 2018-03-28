Стадионы в Самаре, Волгограде и Саранске не прошли проверку комиссии ФИФА. Этот материал можно прочитать и на украинском языке На арене в Саранске из-за холодов не уложили газон Фото: EPA Комиссия ФИФА во главе с директором департамента по подготовке и проведению соревнований Колином Смитом не виявила полной готовности всех систем на аренах в Самаре, Волгограде и Саранске. При этом в последнем из-за холодов до сих пор не уложили газон. В первых двух недостатки должны исправить в ближайшие дни.Каждая новая арена после ввода в эксплуатацию проведет три тестовых матча. На первом, по плану министерства спорта РФ, загрузка стадиона должна составить минимум 15–20 тыс. зрителей, на втором – 20–25 тыс., на третьем – 30 тыс.Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске и Ростове-на-Дону.В турнире примут участие 32 команды. Сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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