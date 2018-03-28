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Три российских стадиона, которые должны принять ЧМ по футболу, до сих пор не получили разрешение на эксплуатацию
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28.03.2018 01:58
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Стадионы в Самаре, Волгограде и Саранске не прошли проверку
комиссии ФИФА. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На арене в Саранске из-за холодов не уложили газон Фото: EPA
Комиссия ФИФА во главе с директором департамента по подготовке и
проведению соревнований Колином Смитом не виявила полной готовности
всех систем на аренах в Самаре, Волгограде и Саранске. При этом в
последнем из-за холодов до сих пор не уложили газон. В первых двух
недостатки должны исправить в ближайшие дни.Каждая новая арена
после ввода в эксплуатацию проведет три тестовых матча. На первом,
по плану министерства спорта РФ, загрузка стадиона должна составить
минимум 15–20 тыс. зрителей, на втором – 20–25 тыс., на
третьем – 30 тыс.Чемпионат мира по футболу пройдет в
России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах
страны: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Казани,
Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске и
Ростове-на-Дону.В турнире примут участие 32 команды. Сборная
Украины не смогла пробиться на ЧМ.
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