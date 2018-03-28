ПАО "" и НАК "" официально начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.

"На прошлой неделе состоялась встреча Газпрома и Нафтогаза. То есть переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался. В то же время российская компания заявила, что будет обжаловать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. Апелляция по этому делу будет подана до конца марта", - сообщил заместитель главы правления ПАО "" , передает со ссылкой на .

21 марта письменно обратился в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) относительно частичной отмены решения Стокгольмского арбитража по рассмотрению с Нафтогазом вопроса поставок газа. В ноябре 2017 года российская компания подала заявление в апелляционный суд об обжаловании решения по поставкам газа. До конца марта этого года планирует подать апелляцию на решение суда по контракту на транзит.

В пресс-службе НАК "" сообщили, что на заседании российский отказался восстанавливать газоснабжение в Украину. Кроме того, отказался подтвердить, что платит $2,6 млрд.

Очередной этап переговоров планируют в апреле текущего года. Ожидается, что прокомментирует использования украинской газотранспортной системы для транзита газа из России в ЕС после окончания в 2019 году срока действия контракта.

28 февраля в Стокгольмском арбитраже добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме должен уплатить $2,56 млрд в пользу Нафтогаза. Однако позже подал апелляцию на решение Стокгольма по вопросу поставок газа.

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