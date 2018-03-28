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Новый iPhone X будет стоить дешевле - СМИ
28.03.2018 02:21
Новый iPhone X будет стоить дешевле - СМИ По теме:

Аналитик из компании RBC Capital  Амит Датянани составил прогноз о ценах на смартфоны флагманской линейки . По словам специалиста, "яблочный" производитель готовится выпустить сразу три гаджета, при этом один из них будет "бюджетным". Об этом пишет со ссылкой на .

Предположительная стоимость гаджетов составит 899 долларов для средней версии и 999 долларов для топовой. Бюджетная будет оснащена LCD-экраном и ее стоимость составит от 700 долларов.

Ранее сообщалось, что компания готовится представить бюджетный iPad на мероприятии, которое пройдет 27 марта.

 







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