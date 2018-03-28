Аналитик из компании RBC Capital Амит Датянани составил прогноз о ценах на смартфоны флагманской линейки . По словам специалиста, "яблочный" производитель готовится выпустить сразу три гаджета, при этом один из них будет "бюджетным". Об этом пишет со ссылкой на .

Предположительная стоимость гаджетов составит 899 долларов для средней версии и 999 долларов для топовой. Бюджетная будет оснащена LCD-экраном и ее стоимость составит от 700 долларов.

Ранее сообщалось, что компания готовится представить бюджетный iPad на мероприятии, которое пройдет 27 марта.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира