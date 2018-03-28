На сайте украинского парламента пока не опубликовали пояснительную записку к законопроекту "О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников, или осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами". Инициаторами законопроекта стали нардепы от БПП, "Народного фронта", "Батьківщини" и Радикальной партии Фото: Верховна Рада України / Facebook В частности, авторами документа стали первый вице-спикер Ирина Геращенко, нардеп от Блока Петра Порошенко, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, руководитель Радикальной партии Олег Ляшко, глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от БПП Рефат Чубаров и член фракции "Батьківщина" Григорий Немыря.На сайте Рады пока нет пояснительной записки к законопроекту.Бурбак не смог уточнить "Украинской правде" положения инициативы. По его словам, приложения к законопроекту опубликуют 28–29 марта.В феврале в МИД Украины сообщали, что в России находится не менее 22 украинских политзаключенных, а в аннексированном Крыму – более 40.На оккупированном Донбассе, по даным советника главы СБУ Юрия Тандита, боевики удерживают 108 украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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