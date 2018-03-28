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В Раду подали законопроект о правовом статусе украинцев удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях
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28.03.2018 02:30
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На сайте украинского парламента пока не опубликовали пояснительную
записку к законопроекту "О правовом статусе и социальных гарантиях
лиц, незаконно лишенных свободы, заложников, или осужденных на
временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами".
Инициаторами законопроекта стали нардепы от БПП, "Народного
фронта", "Батьківщини" и Радикальной партии Фото: Верховна Рада
України / Facebook В частности, авторами документа стали первый
вице-спикер Ирина Геращенко, нардеп от Блока Петра Порошенко,
представитель президента в парламенте Ирина Луценко, руководитель
фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, руководитель Радикальной
партии Олег Ляшко, глава Меджлиса крымскотатарского народа,
народный депутат от БПП Рефат Чубаров и член фракции "Батьківщина"
Григорий Немыря.На сайте Рады пока нет пояснительной записки к
законопроекту.Бурбак не смог уточнить "Украинской правде" положения
инициативы. По его словам, приложения к законопроекту опубликуют
28–29 марта.В феврале в МИД Украины сообщали, что в России
находится не менее 22 украинских политзаключенных, а в
аннексированном Крыму – более 40.На оккупированном Донбассе,
по даным советника главы СБУ Юрия Тандита, боевики удерживают 108
украинцев.
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