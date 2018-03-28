В Днепропетровской области прокуратура вернула в собственность государства базу отдыха "Орель" стоимостью более 5 млн грн

Прокуратура Днепропетровской области вернула базу отдыха "Орель" стоимостью более 5 млн грн в собственность государства, сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

"Так, постановлениями Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда и Высшего хозяйственного суда Украины в 2008 году по иску прокуратуры признан недействительным договор купли-продажи базы отдыха "Орель", арестант между государственным открытым акционерным обществом и обществом с ограниченной ответственностью. Однако в 2016 году указанное общество с ограниченной ответственностью передало право собственности на указанную базу отдыха другому обществу путем заключения договора купли-продажи, чем нарушило имущественные права государства на спорное недвижимое имущество", – говорится в сообщении.

В настоящее время в собственность государства в лице Министерства энергетики и угольной промышленности Украины возвращено недвижимое имущество базы отдыха "Орель" стоимостью более 5 млн грн, которая расположена на берегу реки Орель.