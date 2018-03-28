В понедельник, 26 марта, в Ницце (Франция) состоялось заседание Апелляционного суда, на котором рассматривалась жалоба, поданная народным депутатом, членом фракции "Оппозиционный блок" Сергеем Левочкиным в отношении народного депутата, лидера политической партии "За життя" Вадима Рабиновича с требованием снять арест с его виллы во Франции.

По итогу заседания французский суд оставил свое решение в силе: наложить арест на недвижимость Левочкина во Франции, предложив при этом Левочкину и его сестре в следующий раз не прятаться за офшоры, а прийти в суд и объяснить происхождение их капиталов,передает со ссылкой на .

Напомним, ранее нардеп Вадим Рабинович заявил, что помог французским правоохранителям наложить арест на виллы своего экс-коллеги из "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина и его сестры Юлии, которые находятся на Лазурном берегу Франции, в бухте Средиземного моря в курортном городке Сен-Жан-Кап-Ферра. По предварительным подсчетам, общая стоимость недвижимости составляет почти 2 млрд грн.

Сразу же после ареста вилл Рабинович провел пресс-конференцию в , где призвал конфисковать виллы в пользу Украины и начать немедленное расследование этого резонансного дела. Однако, по словам депутата, ни правовой, ни юридической оценки этот факт до сих пор не получил. Более того, Рабинович сообщал, что ни правоохранители, ни представители украинской власти даже не поинтересовались у судебных органов Франции деталями и перспективами этого скандального дела.

В то же время сам часто опровергал существование вилл во Франции и их арест. Однако все же послал своих адвокатов "отвоевывать" недвижимость. Кроме того, 11 народных депутатов (в основном, из "Оппозиционного блока") заявили о том, что они не отправляли Вадима Рабиновича во Францию вести расследование по виллам Левочкина, и арестовывать их следовательно "никак нельзя".

Ко всему прочему, в суд поступило очень странное заключение аппарата Верховной Рады Украины, в котором сообщается, что народный депутат Украины не имеет права бороться с коррупцией. Однако все эти обстоятельства, плюс лучшие адвокаты, не обеспечили Левочкину победу во французском суде.

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