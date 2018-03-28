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Систему безопасности в торговом центре в Кемерово отключили за 15 минут до возгорания – разработчик сигнализации
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28.03.2018 03:01
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Система оповещения в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово
находилась в исправном состоянии, заверил глава компании,
занимавшейся проектированием сигнализации, Игорь Полозиненко. В
результате пожара в Кемерово погибли 64 человека Фото: EPA По его
словам, система находилась в исправном состоянии, но "была
отключена физически представителем охраны".Полозиненко уточнил, что
система мониторинга активности сигнализации в "Зимней вишне"
локальная, то есть информация об отключении не выходила за пределы
торгового центра.По словам специалиста, в случае короткого
замыкания и полного обесточивания система должна была перейти в
режим автономной работы и функционировать в течение 24 часов.Пожар
в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в
Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных
властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.
По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в
результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие
без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41
ребенок.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное
дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по
неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности,
повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса
РФ.Президент РФ Владимир Путин назвал причинами трагедии
преступную халатность и разгильдяйство.27 марта Следственный
комитет РФ предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о
пожаре: управляющей "Зимней вишней" Надежде
Судденок, техническому директору ТЦ Георгию Соболеву,
руководителю компании, разработавшей пожарную сигнализацию,
Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также
охраннику, который мог отключить систему оповещения Сергею
Антюшину.
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