Система оповещения в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово находилась в исправном состоянии, заверил глава компании, занимавшейся проектированием сигнализации, Игорь Полозиненко. В результате пожара в Кемерово погибли 64 человека Фото: EPA По его словам, система находилась в исправном состоянии, но "была отключена физически представителем охраны".Полозиненко уточнил, что система мониторинга активности сигнализации в "Зимней вишне" локальная, то есть информация об отключении не выходила за пределы торгового центра.По словам специалиста, в случае короткого замыкания и полного обесточивания система должна была перейти в режим автономной работы и функционировать в течение 24 часов.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Президент РФ Владимир Путин назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство.27 марта Следственный комитет РФ предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре: управляющей "Зимней вишней" Надежде Судденок, техническому директору ТЦ Георгию Соболеву, руководителю компании, разработавшей пожарную сигнализацию, Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также охраннику, который мог отключить систему оповещения Сергею Антюшину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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