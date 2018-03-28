В расследовании причин загадочной смерти пяти человек в селе Аулы Криничанского района Днепропетровской области завершено следствие.

Результаты экспертизы показали, что люди умерли от угарного газа. Хотя работники газовой конторы обследовали помещение, в котором произошла трагедия, и тогда заявили, что концентрации газа в доме не было, передает со ссылкой на .

"Эксперты провели гистологическую экспертизу и установили, что причина смерти - отравление угарным газом. Концентрация была незначительной - только 1,2%. Поэтому запах абсолютно не ощущалося. Взрыв мог произойти при 5%. Но той концентрации, которая была, хватило для гибели людей. Угарный газ - хитрый убийца. Люди падали замертво там, где их заставала смерть. Еще минуту назад они могут с вами разговаривать, а потом просто умирают. Скорее только, в доме плохо работала вытяжка", - сообщили специалисты.

В поселке Аулы Криничанского района Днепропетровской области в ​​частном доме обнаружили тела пятерых человек. Среди погибших - хозяйка дома 48-летняя Жанна Плотникова и четверо ее гостей с Каменского - одна женщина и трое мужчин. Люди лежали в разных комнатах. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружили.

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