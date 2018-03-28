Компания Xiaomi во вторник, 27 марта, представила свой флагманский смартфон Mi MIX 2s. Об этом пишет со ссылкой на .

Смартфон базируется на топовом Android-процессоре Snapdragon 845, имеет от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 64 до 256 ГБ встроенной.

Новинка получила дисплей с диагональю 5,99 дюйма и разрешением Full HD+. Этот смартфон является первым для китайского производителя, оснащенным функцией беспроводной зарядки.

Камера устройства двойная - широкоугольный модуль на 12 Мп и телефото на 12 Мп. Также в наличии двукратный оптический зум и стабилизация изображения.

Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели экрана. При этом есть также возможность блокировки через сканирования лица.

Емкость аккумулятора составляет 3400 мАч.















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