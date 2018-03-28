В московском аэропорту Домодедово 27 марта произошло задымление на борту самолета авиакомпании S7, следующего по направлению Москва – Новосибирск. Видео из салона опубликовало издание Life. На нем запечатлено, как пассажиры спешно покидают судно. Одна из женщин несколько раз кричит экипажу "Двери открывайте!". Очевидец Андрей Шепеленко рассказал РЕН ТВ, что задымление появилось после прогрева двигателей самолета. | Пассажиров самолета эвакуировали по надувным трапам Фото: alexey_pleshakov / Instagram "Люди начали задавать вопросы, вышла стюардесса и сказала, что это штатная ситуация, что такое бывает", – отметил мужчина.По его словам, после начала взлета "появилось очень много дыма"."Все начали паниковать, самолет я так понял уже поднял переднее колесо и когда уже начал тормозить, стюардесса начала кричать в микрофон, чтобы мы отс Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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