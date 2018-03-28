Учитывая скандальность персоны главы НАЗК Натальи Корчак, она вряд ли останется на должности. Но получила ее Корчак не случайно, у нее есть определенная политическая крыша. Ее связывают с "Народным фронтом". Учитывая украинские традиции, эта версия кажется мне очень вероятной. Такие серьезные должности никогда не предоставляются без политической подоплеки.

Рассказал в комментарии политолог Петр Олещук по поводу истечении срока полномочий Натальи Корчак,передает со ссылкой на .

"В рамках украинской административной традиции никто никогда не будет говорить, что держится за должность. Но если доверят - может быть продолжение работы. Это ритуализированное заявление. Если бы было наоборот - это вызвало бы подозрения.

Здесь несколько вариантов. Наталья Корчак может остаться, но это маловероятно. Могут назначить кого-то нового, но эта кандидатура тоже будет согласована с "Народным фронтом", если он выпустит эту должность из-под своего влияния, то будет требовать что-то взамен", - пояснил он.

По словам эксперта, отставка Корчак не повлияет на работу НАЗК, ибо объективно этой работы не было вообще.

"Это важный орган, который должен испытывать чиновников на коррупцию на основе публичных документов. Если по НАБУ можно найти доказательства, что они хотя как-то работают, то с НАЗК - это не так. В большинстве своем за это несет ответственность руководитель. Она не смогла организовать работу. После ухода Натальи Корчак Национальное агентство по предупреждению коррупции надо будет создавать заново. Единственное, что они эффективно делают сейчас - это делят премии (в июле прошлого года Корчак получила 330 тыс. грн, с которых премия составляла 165 тыс. грн - Gazeta.ua)", - отметил политолог.

"В том, что придет новый руководитель и НАЗК будет работать, я не верю, потому что он тоже будет политически мотивированным. Данное агентство превращается сейчас в орган для реабилитации коррупционеров в глазах западных партнеров. Такие структуры показывают, что недостаточно создать точечные органы. Систему надо менять полностью. Потому что какие бы хорошие эти органы не были, она их поглощает", - добавляет Петр Олещук.

Срок полномочий главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак заканчивается 28 марта. Она сказала, что за должность не держится.

Ранее руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАЗК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении служебным положением. По ее словам работа НАЗК подчинялась Администрации президента. В АП эти обвинения отвергли.

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