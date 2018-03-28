Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер планирует осуществить свой седьмой визит в Украину в конце апреля-начале мая. Об этом сообщает со ссылкой на “Голос Америки”.

“Я хочу посетить восточную часть страны, чтобы посмотреть на зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве, но до этого очень хотелось бы услышать ответ от России и понять о чем мы можем говорить”, — сказал Волкер.

Спецпредставитель также заявил, что он доволен тем, как Запад поддерживает Украину, но не доволен тем, что нет соответствующих шагов от России.

Он также прокомментировал встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которую Трамп предложил во время недавнего телефонного разговора.

“Мы уже работаем над этим. Мы уже находимся в постоянном контакте с Белым домом по Украине. Мы очень четкую позицию. Работаем очень тесно с нашими союзниками и друзьями в Европе, а также с украинским правительством”, - сказал Волкер.

Напомним, после назначения на должности Государственного секретаря США Майка Помпео задача специального представителя в Украине Курта Волкера станет больше жестче и по поддержке Украины, и по развертыванию миротворческой миссии ООН в Донбассе.

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