В случае сотрудничества с , в Украине курс доллара на конец 2018 года будет стоить меньше 30 грн за долл.

"Весна - период сильной гривны. Она будет оставаться на таком уровне до лета. Осенью снова будет падение гривны. Поскольку это сезонный фактор", - заявил экономический знаток Сергей Фурса,передает со ссылкой на .

По его словам, ситуация с курсом национальной валюты зависит от успешного сотрудничества с . В противном случае спрогнозировать курс гривны будет невозможно.

"Если брать базовый сценарий, когда Украина сотрудничает с Международным валютным фондом, то к концу года мы увидим курс 29 гривен за доллар", - отметил Фурса.

Украины на 27 марта установил курс доллара на уровне 26,30 грн. Это на 4 коп. больше, чем было вчера. Евро подорожал на 22 коп. Сегодня стоит 32,64 грн. Курс российского рубля - 46 коп.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира