Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль хочет дождаться
заключения экспертов по отравлению в британском Солсбери бывшего
российского разведчика Сергея Скрипаля. Кнайссль заверила, что не
действует в угоду Кремля Фото: EPA Министр пояснила, что необходимо
дождаться заключения экспертов по химатаке в Солсбери и
предоставления четких доказательств причастности РФ к покушению на
Скрипаля.Кнайссль заверила, что Австрия "не сжигает мостов" с
Западом и не действует в угоду Кремля, а лишь сохраняет необходимый
"дипломатический радиус", цитирует местное издание Kurier.Канцлер
Себастьян Курц аргументируя такую позицию напоминал, что
Австрия – нейтральная страна.После того, как Лондон
заподозрил Кремль в покушении на 66-летнего Скрипаля и
его 33-летнюю дочь Юлию, больше 20 стран объявили
персонами нон грата дипломатов РФ.В Совете Федерации РФ обещали,
что ответ на высылку российских дипломатов будет симметричным.
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