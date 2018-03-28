Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль хочет дождаться заключения экспертов по отравлению в британском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Кнайссль заверила, что не действует в угоду Кремля Фото: EPA Министр пояснила, что необходимо дождаться заключения экспертов по химатаке в Солсбери и предоставления четких доказательств причастности РФ к покушению на Скрипаля.Кнайссль заверила, что Австрия "не сжигает мостов" с Западом и не действует в угоду Кремля, а лишь сохраняет необходимый "дипломатический радиус", цитирует местное издание Kurier.Канцлер Себастьян Курц аргументируя такую позицию напоминал, что Австрия – нейтральная страна.После того, как Лондон заподозрил Кремль в покушении на 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию, больше 20 стран объявили персонами нон грата дипломатов РФ.В Совете Федерации РФ обещали, что ответ на высылку российских дипломатов будет симметричным. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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