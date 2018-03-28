Массовые перекрытия дорог к свалкам и столкновения с полицией продолжаются под столицей Москвой.

Сразу в 7 населенных пунктах возникли акции протеста, передает со ссылкой на .

Массовые выступления продолжаются в Волоколамске, где требуют закрытия мусорного полигона "Ядрово". Протест усилился, когда 39 детей в Волоколамске госпитализировали с подозрением на отравление из-за выброса со свалки газа-метана. Власти Московской области пообещали закрыть полигон.

Однако грузовики с отходами из Москвы продолжают ехать и свалку.

У 150 человек заблокировали мусорный полигон в Коломне. Акция протеста продолжается с 24 марта. Люди, постоянно сменяя друг друга, стоят на дороге весь день и ночь, не пропуская мусоровозы из Москвы на полигон "Воловичи".

Массовый пикет устроили в райцентре Клин. На полигон "Алексинский карьер", который принимал локальный мусор, с 2013 года начали свозить отходы и из других регионов.

"Глаза режет, дышать вообще невозможно даже в комнате с плотно закрытыми окнами", - рассказывают жители. - "Каждый день после восьми вечера испытывают тошноту и резкая головная боль".

26 марта протестовал райцентр Таруса, что в Калужской области . Здесь прошли акции против работы мусороперерабатывающего завода. Полиция разогнали протестующих, нескольких якобы задержали.

Также жители села Свистягино в Воскресенском районе Московской области в воскресенье перекрыли дорогу к строящемуся мусоросжигательного завода.

Также акции против строительства мусорных полигонов и заводов прошли в селах Воскресенском, Солнечногорском, Ногинском и Наро-Фоминском районах Московской области.

21 марта в Волоколамскьку из-за выброса газа метана на мусорном полигоне "ядровой", из местной школы пострадали 39 школьников. 23 ребенка госпитализированы, еще 16 получили помощь на месте.

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