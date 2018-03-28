Рыба, которая была создана исследователями в лаборатории компьютерных наук Массачусетского технологического института и лаборатории искусственного интеллекта, может самостоятельно плавать вместе с настоящими рыбами в океане.

Соответственно, у робота есть объектив «рыбий глаз» на теле, который может принимать фотографии и видео с высоким разрешением морских существ, которые он видит.

Роберт Кацшманн (Robert Katzschmann), ведущий автор исследования, сказал: «Насколько нам известно, это первая роботизированная рыба, которая может долго плавать в течение длительных периодов времени.

Рыба может самостоятельно плавать рядом с настоящей рыбой в океане (Изображение: MIT CSAIL)

«Мы очень рады возможности использовать такую ​​систему, чтобы приблизиться к морской жизни, чем люди могут сами по себе».

В то время как большинство подводных роботов привязаны к лодкам или используют дорогие пропеллеры, SoFi имеет намного более простой и легкий монтаж, состоящий из одной камеры, двигателя и той же литиево-полимерной батареи, что и в смартфонах.

Чтобы плавать, мотор накачивает воду в две воздушноподобные камеры в хвосте рыбы, которые работают как набор поршней в двигателе.

Когда одна камера расширяется, она сгибается в одну сторону, а затем, когда приводы подают воду на другой канал, этот кривизна сгибается в другом направлении.

Вместе эти чередующиеся действия создают движение «бок-к-боку», как у настоящей рыбы.

Два плавника на стороне робота помогают ему добраться до разных глубин в воде.

Чтобы плавать, мотор перекачивает воду в две воздушно-шаровые камеры в хвосте рыбы, которые работают как набор поршней в двигателе (Изображение: MIT CSAIL)

Два плавника на стороне робота помогают ему добраться до разных глубин в воде (Изображение: MIT CSAIL)

Даниэла Рус, которая также работала над исследованием, сказала: «Робот способен к близким наблюдениям и взаимодействию с морской жизнью и, похоже, не беспокоит настоящую рыбу».

До сих пор робот был протестирован в Rainbow Reef на Фиджи, где он проплавал на глубине более 50 футов в течение 40 минут.

Теперь исследователи планируют создать дополнительных роботов для биологов, чтобы изучить, как рыба реагирует на различные изменения в своей среде.

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