На рассмотрении Верховного суда находится почти 105 тыс. дел.

Об этом рассказала председатель суда Валентина Данишевская во время брифинга о 100 днях работы.

Прежде только берутся за социально важные. Среди таких, в частности, перерасчет пенсий юристам , передает со ссылкой на .

Среди сложностей - загруженность судей.

По словам Данишевской, каждый должен рассмотреть от 300 до 2 тыс. дел. С таким большим количеством материалов не справляется техника, следовательно во вновь учреждения продолжают набирать работников.

Верховный суд - самый высокий в системе судоустройства Украины. Состоит из Палаты и кассационных судов - административного, хозяйственного, уголовного и гражданского. В работают 113 судей. Все прошли конкурс и назначенные президентом 10 ноября 2017 года.

Начал работу 15 декабря.

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