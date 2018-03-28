Жители села на Николаевщине второй день блокируют автодорогу дорога национального значения Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев.

Крестьяне требуют проведения на ней ремонтных работ, сообщает полиция Николаевской области.

Перекрыли путь у села в Еланецком районе Николаевской области,передает со ссылкой на .

"26 марта в 7:00 около сотни человек перекрыли автомобильное движение. Местные жители ходят по пешеходному переходу и требуют проведения ремонтных работ дорожного покрытия автодороги, проходящей через населенный пункт. По состоянию на 12:00 27 марта акция продолжается", - говорится в сообщении .

В настоящее время автомобильное движение по дороге пока не разблокирован, грубых нарушений общественного порядка не допущено.

Охрану общественного порядка на месте происшествия осуществляет команда Еланецкого отделение полиции.

Дорога государственного значения Николаев-Кропивницкий больше напоминает месиво из грязи. Журналистка Александра Ментель опубликовала на своей странице в Facebook видео и фото с участка трассы Н-14 в районе села Воссиятское Еланецкого района Николаевской области, которая стала непроезжей.

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