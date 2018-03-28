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Дело сына нардепа Попова, обвиняемого в ограблении, суд будет рассматривать в закрытом режиме
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28.03.2018 05:25
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Ближайшее заседание суда по делу сына депутата Верховной Рады Игоря
Попова 14-летнего Богдана и его предполагаемого сообщника
15-летнего Владислава Чобана состоится 29 марта. Попова – младшего
и Чобана задержали в ноябре 2017 года Скриншот: The Insider Ukraine
/ YouTube Отмечается, что с таким ходатайством обращалась защита
обвиняемых. Ближайшее заседание суда состоится 29 марта.Оба
подсудимых пребывают под домашним арестом.26 ноября 2017
года 14-летнего Богдана Попова и его 15-летнего приятеля
Владислава Чобана задержали по подозрению в попытке ограбления
продуктового магазина в Киеве. У них изъяли стартовый пистолет
Retay калибра 9 мм с семью патронами.Правоохранители отметили, что
злоумышленники, угрожая продавцу оружием, завладели выручкой в
сумме 2,5 тыс. грн. Нардеп Попов заявил, что его
сын "попал в плохую компанию". Лидер Радикальной партии Олег
Ляшко призвал коллегу сложить депутатский мандат.6 февраля
2018 года в суд передали обвинительный акт по указанному эпизоду.
Ляшко в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что дело
фальсифицируется."По моей информации, есть шесть эпизодов нападений
Попова и этих малолетних преступников. Почему в суд передали один
случай? Я считаю, что это договоренность с властью, чтобы уменьшить
ответственность. Потому что если бы ушло шесть, то это была бы
совсем другая ответственность", – пояснил он.Лидер Радикальной
партии признал, что не будет исключать Попова из политсилы."У нас
нет таких планов, потому что численность фракции 20 депутатов. Если
мы его исключим, тогда у нас будет меньше численность, которая
предусмотренная действующим регламентом. Если бы была
возможность – я бы исключил", – сказал он.
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