Ближайшее заседание суда по делу сына депутата Верховной Рады Игоря Попова 14-летнего Богдана и его предполагаемого сообщника 15-летнего Владислава Чобана состоится 29 марта. Попова – младшего и Чобана задержали в ноябре 2017 года Скриншот: The Insider Ukraine / YouTube Отмечается, что с таким ходатайством обращалась защита обвиняемых. Ближайшее заседание суда состоится 29 марта.Оба подсудимых пребывают под домашним арестом.26 ноября 2017 года 14-летнего Богдана Попова и его 15-летнего приятеля Владислава Чобана задержали по подозрению в попытке ограбления продуктового магазина в Киеве. У них изъяли стартовый пистолет Retay калибра 9 мм с семью патронами.Правоохранители отметили, что злоумышленники, угрожая продавцу оружием, завладели выручкой в сумме 2,5 тыс. грн. Нардеп Попов заявил, что его сын "попал в плохую компанию". Лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал коллегу сложить депутатский мандат.6 февраля 2018 года в суд передали обвинительный акт по указанному эпизоду. Ляшко в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что дело фальсифицируется."По моей информации, есть шесть эпизодов нападений Попова и этих малолетних преступников. Почему в суд передали один случай? Я считаю, что это договоренность с властью, чтобы уменьшить ответственность. Потому что если бы ушло шесть, то это была бы совсем другая ответственность", – пояснил он.Лидер Радикальной партии признал, что не будет исключать Попова из политсилы."У нас нет таких планов, потому что численность фракции 20 депутатов. Если мы его исключим, тогда у нас будет меньше численность, которая предусмотренная действующим регламентом. Если бы была возможность – я бы исключил", – сказал он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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