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За минувшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, без потерь
28.03.2018 05:36

За минувшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, без потерь

За минувшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, без потерь

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов никто не пострадал, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск осуществили 32 обстрелы позиций сил АТО", – говорится в сводке пресс-центра на странице в соцсети Facebook.

В частности, на Луганском направлении с 82 мм минометов агрессор вел огонь по защитникам населенного пункта Новолуганское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов трижды по украинским укреплениям близко Луганского. Также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие соперник применил неподалеку Зайцевого.

На Донецком направлении из гранатометов различных типов незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции в Опытном, Новотроицком, Лебединском, Старогнатовке, Марьинке и Гнутовом. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие боевики применяли по защитникам Авдеевки, Талаковки, Павлополя и Водяного, а БМП – по украинским укреплениям в Песках.

Кроме этого из стрелкового оружия враг открывал огонь по опорным пунктам сил АТО неподалеку Широкино, Шахты Бутовка и Каменки.

"Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", – сообщили в пресс-центре штаба.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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