За минувшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, без потерь

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов никто не пострадал, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск осуществили 32 обстрелы позиций сил АТО", – говорится в сводке пресс-центра на странице в соцсети Facebook.

В частности, на Луганском направлении с 82 мм минометов агрессор вел огонь по защитникам населенного пункта Новолуганское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов трижды по украинским укреплениям близко Луганского. Также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие соперник применил неподалеку Зайцевого.

На Донецком направлении из гранатометов различных типов незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции в Опытном, Новотроицком, Лебединском, Старогнатовке, Марьинке и Гнутовом. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие боевики применяли по защитникам Авдеевки, Талаковки, Павлополя и Водяного, а БМП – по украинским укреплениям в Песках.

Кроме этого из стрелкового оружия враг открывал огонь по опорным пунктам сил АТО неподалеку Широкино, Шахты Бутовка и Каменки.

"Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", – сообщили в пресс-центре штаба.