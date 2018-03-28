|Трамп готовится встретиться с Путиным
|28.03.2018 05:43
|
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал о подготовке возможной встречи президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина в ближайшем будущем.
Об этом сообщает «Голос Америки».
«Мы уже работаем над этим. Мы уже находимся в постоянном контакте с Белым домом в отношении Украины. Мы имеем очень четкую позицию. Работаем очень тесно с нашими союзниками и друзьями в Европе, а также с украинским правительством», – отметил он.
Поделитесь статьей с друзьями