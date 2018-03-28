На заброшенном строительстве в Коломые Ивано-Франковской области пострадали два ученика ПТУ.

Инцидент произошел в результате обвала бетонной плиты, - передает со ссылкой на .

На 16-летних ребят обвалилась бетонная плита над входом в будущий дом, где они сидели.

Один подросток успел отскочить, когда плита начала сдвигаться, другого придавило плитой. У одного парня, которому удалось отскочить, травмированное колено. В другой перелом трех ребер, ЗЧМТ, гематомы на теле. Медики оценивают состояние мальчика как средне-тяжелое. Оба пострадавших госпитализированы в больницу.На месте происшествия полицейские нашли бутылки из-под энергетического напитка "Рево" и воды, которые были в рюкзаках ребят.

Строительство, где произошел несчастный случай, начато в 90-х годах. Сейчас оно заморожено и находится в аварийном состоянии. В доме возведен первый и частично второй этажи.

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