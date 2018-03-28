Лидер КНДР Ким Чен Ын 25-28 марта совершил неофициальный визит в Китай.

Как сообщает агентство «Синьхуа», он провел «успешные переговоры» с китайским председателем Си Цзиньпином в Пекине.

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином он сказал, что целью визита было лично поздравить китайского руководителя с переизбранием на пост главы государства.

Также Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова вести разговор с США по поводу ситуации на Корейском полуострове:

«Проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена, если Южная Корея и Соединенные Штаты будут реагировать на наши усилия с доброй волей, поддерживать атмосферу мира и стабильности, принимать прогрессивные и синхронные меры для достижения мира», – сказал он.

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