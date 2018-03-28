Об этом сообщает пресс-служба НАК.

“Во время встречи российский газовый монополист объяснил, что отказывается возобновлять поставки газа в Украину, несмотря на решение по контракту на поставку, которое трибунал принял в декабре прошлого года. Газпром также не подтвердил, что заплатит 2,6 млрд долл. согласно февральского решения в транзитном деле. Оба решения являются окончательными и обязывающими для Газпрома“, — говорится в сообщении.

Как рассказали в НАК, Газпром предложил внести изменения в контракты или разорвать их и таким образом отменить решение трибунала. Нафтогаз отклонил это предложение, так как считает оба варианта прямым нарушением и пренебрежением решениями Стокгольмского арбитража.

“Отказ Газпрома выполнять действующие решения авторитетного международного арбитража в коммерческих делах ставит под сомнение доверие к этой компании как к партнеру европейской газовой отрасли. А невыплата присужденных трибуналом средств свидетельствует о высокой вероятности невыполнения Газпромом контрактов и в отношении других контрагентов“, — отметил главный коммерческий директор группы Нафтогаз Юрий Витренко.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира